Riedstadt (ots) - Die Büroräume einer Firma in der Friedrich-Ebert-Straße suchten sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (13.10.) für einen Einbruch aus. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Gebäude und ließen dort sowie im Verkaufsraum des Baustoffhandels anschließend zwei Geldkassetten samt mehreren hundert Euro mitgehen. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die ...

mehr