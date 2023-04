Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Neuer Leiter des Einsatzbereichs in der Polizeiinspektion Cuxhaven +++ Polizeidirektor Michael Hasselmann von Polizeipräsident Johann Kühme in Amt eingeführt +++

Oldenburg/Cuxhaven (ots)

Die Polizeiinspektion Cuxhaven hat einen neuen Leiter des Einsatzbereichs: Polizeidirektor Michael Hasselmann wurde am heutigen Mittwoch (5. April 2023) durch den Polizeipräsidenten Johann Kühme im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Dienstgebäude der Inspektion in sein neues Amt eingeführt. Im Beisein von Inspektionsleiter Arne Schmidt bedankte sich der Polizeipräsident zugleich bei Polizeioberrat Norbert Schepergerdes, der die Leitung des Einsatzbereiches seit Juli vergangenen Jahres vorübergehend wahrgenommen hatte und nun auf seinen Dienstposten als Leiter des Polizeikommissariats Geestland zurückkehrt.

Der neue Amtsinhaber Michael Hasselmann wechselt aus dem niedersächsischen Innenministerium nach Cuxhaven. In Hannover war er seit Ende 2015 im Landespolizeipräsidium als Referent für Strategie und Führung tätig und dabei unter anderem verantwortlich für die Weiterentwicklung der Landesstrategie in der Polizei Niedersachsen. Für Michael Hasselmann ist der Wechsel des Dienstpostens verbunden mit einer Rückkehr in die Heimat, denn der 55-Jährige lebt mit seiner Familie in Loxstedt im Landkreis Cuxhaven. Auch dienstlich hat der Polizeidirektor bereits Erfahrungen an der Küste vorzuweisen: So war er seit Beginn seiner Laufbahn Anfang der 1990er Jahre in verschiedenen Polizeidienststellen im Landkreis Cuxhaven eingesetzt, von 2005 bis April 2007 arbeitete er in der Inspektion Cuxhaven im Bereich Gefahrenabwehr- und Umweltschutz. Nach seinem Masterstudium an der Deutschen Hochschule für Polizei übernahm Michael Hasselmann Ende 2010 für fünf Jahre die Leitung des Polizeikommissariats Nordenham, ehe er ins Landespolizeipräsidium wechselte.

"Ich freue mich sehr, dass wir für die Leitung des Einsatzbereichs in Cuxhaven einen so erfahrenen und kompetenten Beamten gewinnen konnten. Michael Hasselmann ist eine moderne Führungskraft, die neben hohem fachlichem Wissen auch das nötige menschliche Gespür mitbringt", sagte Polizeipräsident Johann Kühme. "Da ihm zudem sowohl die Dienstelle als auch die Region nicht unbekannt sind, wird er sich schnell in seiner neuen Funktion zurechtfinden", so der Polizeipräsident weiter.

"Für mich bedeutet der Wechsel auch eine Rückkehr in den operativen Bereich der Polizei. Die Zeit im Landespolizeipräsidium war für mich in dienstlicher wie auch persönlicher Sicht sehr bereichernd, doch nun verspüre ich große Vorfreude, wieder polizeiliche Kernarbeit betreiben zu können. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die gute Arbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen", sagte Michael Hasselmann.

Der Polizeidirektor übernimmt mit der Leitung des Einsatzbereiches der Inspektion Cuxhaven nunmehr die Verantwortung für rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit ihnen gemeinsam wird er für die Sicherheit von über 197.000 Einwohnern zuständig sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell