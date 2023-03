Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Reifen zerstochen + Saft verschüttet + Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 15.03.2023

+++

Büdingen: Reifen zerstochen

Alle vier Reifen eines schwarzen Opel zerstachen Unbekannte zwischen Montagnachmittag (17 Uhr) und Dienstagmorgen (7.15 Uhr) in der Alten Gasse im Ortsteil Lorbach. Das Auto stand im Tatzeitraum dort in einer Hofeinfahrt. Der so entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/796480.

+++

Karben: Saft verschüttet

Einbrecher gelangten am Dienstag zwischen 16 Uhr und 22.30 Uhr über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Sand (OT Groß-Karben). Die Kriminellen durchsuchten die dortigen Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendeten neben Schmuck auch zwei hochwertige Handtaschen. Bevor sie mit ihrer Beute flüchteten verschütteten die Unbekannten auf den Fußböden mehrerer Räume klebrigen Fruchtsaft, den sie zuvor aus dem Kühlschrank genommen hatten. Mögliche Zeugen, denen am Dienstag in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

+++

Butzbach: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Auf der L3353 zwischen Bodenrod und Butzbach kollidierten am Mittwochmorgen zwei Autos im Begegnungsverkehr miteinander. Drei Personen wurden im Rahmen des Verkehrsunfalles verletzt. Gegen 7 Uhr war die aus dem Wetteraukreis stammende, 20-jährige Fahrerin eines VW Polo in Richtung Münster unterwegs gewesen. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Kleinwagen dann auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter zusammenstieß, in dem ein 54-jähriger Mann sowie dessen 26 Jahre alter Beifahrer aus dem Kreis Fulda in Richtung Bodenrod unterwegs waren. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Landstraße war in Höhe des dortigen Jugendhauses im Rahmen der Unfallaufnahme und anschließender Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt worden. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 mit der Polizei in Butzbach in Verbindung zu setzen.

+++

