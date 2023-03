POL-WE: Bad Nauheim: Falsche Wasserwerker unterwegs

Friedberg (ots) - +++ In der Nacht zu Dienstag (14.03.) brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Ober-Seemener Bahnhofstraße. Verletzt wurde dabei niemand. Feuerwehr und Polizei waren gegen 2.15 Uhr alarmiert worden. Zwei Wohnungen sind momentan nicht mehr bewohnbar. Deren Bewohner sind vorübergehend bei Bekannten sowie in einer Ferienwohnung untergekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand war das Feuer in einer Wohnung ...

mehr