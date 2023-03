Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gedern: Brand in Mehrfamilienhaus

Friedberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (14.03.) brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Ober-Seemener Bahnhofstraße. Verletzt wurde dabei niemand. Feuerwehr und Polizei waren gegen 2.15 Uhr alarmiert worden. Zwei Wohnungen sind momentan nicht mehr bewohnbar. Deren Bewohner sind vorübergehend bei Bekannten sowie in einer Ferienwohnung untergekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen und hatte sich über das ausgebaute Dachgeschoss bis auf den Dachstuhl ausgebreitet. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 150.000 Euro. Warum das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, steht bislang nicht fest.Brandursachenermittler der Wetterauer Kriminalpolizei werden am Mittwoch vor Ort ihre Arbeit aufnehmen. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden bis dahin polizeilich versiegelt.

Die Bewohner der übrigen Wohnungen konnten bereits in der Nacht zurück in ihre Wohnungen.

