POL-WE: Wetteraukreis: Tankstellen überfallen

Friedberg (ots)

Am Sonntagabend (12.03.) wurden im Wetteraukreis zwei Tankstellen überfallen. Die Geschädigten blieben körperlich unverletzt. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Ober-Mörlen: Gegen 20.48 Uhr betrat ein maskierter Räuber die Tankstelle auf dem Rastplatz Wetterau Ost an der A5 und verlangte unter Vorhalt eines großen Messers von den beiden Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Diese kamen der Aufforderungen nicht nach, woraufhin der Täter aus dem Verkaufsraum und weiter in Richtung LKW-Parkplätze flüchtete. Bei dem Kriminellen handelt es sich nach bisherigem Kenntnisstand um einen 170 bis 180 cm großen und schlanken Mann handeln, der deutsch mit Akzent sprach und zur Tatzeit dunkle, sportliche Kleidung sowie eine Sturmhaube trug.

Rosbach v.d.H.: Gegen 22.02 Uhr betrat ein als 175cm großer und schlanker junger Mann beschriebener Täter die Tankstelle in der Ober-Rosbacher Raiffeisenstraße, bedrohte die beiden Kassierer mit einem großen Messer und forderte diese auf, ihm das in der Kasse befindliche Bargeld zu übergeben. Mit seiner Beute in Höhe mehrerer Hundert Euro flüchtete der mittels Sturmhaube maskierte Kriminelle dann zu Fuß in Richtung Dieselstraße. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war kurz nach der Tat aus Richtung Dieselstraße ein mit mehreren Personen besetztes Mercedes Coupé (vermutlich mit HG-Kennzeichen) auf das Tankstellengelände gefahren. Dessen Fahrer kaufte am Nachtschalter ein, woraufhin das Auto zurück in Richtung Dieselstraße fuhr.

Unter anderem die Frage, ob es sich in den genannten Fällen um ein und denselben Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung bzw. deren Versuchs und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. In diesem Zusammenhang werden auch die Insassen des Mercedes Coupé gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

