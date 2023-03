Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mann entblößt sich in Bad Nauheim + Audicoupe gestreift und geflüchtet in Bad Vilbel + Kontrolle verloren in Nidda + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 10.03.2023

Mann entblößt sich

Bad Nauheim: Ein Exhibitionist zeigt sich am späten Donnerstagabend (9.3.) einer Frau in der Parkstraße. Gegen 23.05 Uhr sprach der Mann die Frau auf dem Gehweg zwischen Kur- und Zanderstraße an, zog seine Hose herunter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Bei dem etwa 25 - 30 jährigen, schlanken Mann soll es sich vermutlich um einen Deutschen handeln. Er hatte blaue Augen und trug eine schwarze Wollmütze, schwarze Jogginghose und schwarze Oberbekleidung. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

+

Eingangstür hält stand

Friedberg: Hebelspuren an der Tür zu einer Bankfiliale in der Bismarckstraße fanden Mitarbeiter des Geldinstituts am Dienstag (7.3.) gegen 18.30 Uhr vor. Offenbar versuchten bisher Unbekannte zwischen Freitagabend (3.3.) und der Feststellzeit die Eingangstür aufzuhebeln. Der Versuch misslang. Es entstand Sachschaden von mehreren 100 Euro an der Tür. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen auf Tat und Täter entgegen.

+

Audicoupe gestreift und geflüchtet

Bad Vilbel: Zum Zusammenstoß zweier PKW kam es am Dienstagnachmittag (7.3.) in der Büdinger Straße. ein 67-jähriger aus der südlichen Wetterau fuhr gegen 17.10 Uhr mit seinem Audi S5 in Richtung Gronau. An der Einmündung streifte ein anderes Fahrzeug das graue Audicoupe am Fahrzeugheck, als es aus dem Gronauer Weg nach links in die Büdinger Straße einbog. Am Audi entstanden Schäden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise von Zeugen auf Fahrer und Fahrzeug entgegen.

+

Kontrolle verloren

Nidda: Die Kontrolle über seinen orangen PKW verlor am Donnerstagmorgen (9.3.) ein 19-Jähriger aus dem Ostkreis. Auf seinem Weg über die Bundesstraße 457 von Harb nach Nidda kam der junge Mann in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Peugeot landete im rechten Straßengraben und prallte auf einen Wegweiser. Der Fahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Unfallschäden in Höhe von etwa 2500 Euro war sein PKW nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Auch am Wegweiser entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

