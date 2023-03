Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kontrolle über Geländewagen verloren - PKW fährt in Schaufenster + Kabeldiebe auf Baustelle in Altenstadt

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 08.03.3023

Kontrolle über Geländewagen verloren - PKW fährt in Schaufenster Rosbach: Zu einem außergewöhnlichen Unfall kam es am Mittwoch (8.3.) um kurz vor 12 Uhr in Ober-Rosbach. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein Mercedes GLK in der Nieder-Rosbacher-Straße zunächst gegen einen geparkten VW Tiguan und landete letztendlich an der Hauswand der dortigen Apotheke. Der Fahrer, ein 84-jähriger Rosbacher wurde beim Unfall im Fahrzeug eingeklemmt. Ihm versperrten Hauswand und der VW Tiguan die Tür, um auszusteigen. Nachdem die Besitzerin des Tiguans ihr Fahrzeug wegfuhr, konnte der Mann seinen Geländewagen verlassen und ärztlich behandelt werden. Rettungskräfte brachten ihn und seine leicht verletzte 82-jährige Beifahrerin zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Kunden der Apotheke wurden nicht verletzt. Am Gebäude entstanden Schäden von mehreren tausend Euro an Schaufensterscheibe und der Fassade. Den Mercedes schleppte ein Abschleppfahrzeug von der Unfallstelle. Der Wagen hat einen Totalschaden. Am VW Tiguan entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro. Aufgrund der Erstmeldung einer im Fahrzeug eingeklemmten Person, wurde ebenfalls die Feuerwehr alarmiert. Deren Rettungsschere musste jedoch nicht zum Einsatz kommen.

+

Kabeldiebe auf Baustelle

Altenstadt: Kupferkabel im Wert von ca. 2000 Euro entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Hanauer Straße. Zwischen Dienstagabend (7.3.) und Mittwochvormittag zerschnitten die Täter die Kabel an einem Baukran und nahmen sie mit. Am Kran entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und fragt: Wer hat im fraglichen Zeitraum an der Baustelle oder in deren Umfeld Personen bemerkt? Wem ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Fahrzeug aufgefallen, mit dem die Täter das Kabel abtransportiert haben? Hinweise nimmt die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell