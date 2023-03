Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Dieb schlägt Supermarktmitarbeiterin in Friedberg - Zeugen gesucht! + Beide Nummernschilder gestohlen in Friedberg + Geparkte C-Klasse gestreift und abgehauen in Friedberg

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 08.03.2023

Dieb schlägt Supermarktmitarbeiterin - Polizei sucht Zeugen! Friedberg: Einen Ladendieb erwischten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Anna-Kloos-Straße am Montag (6.3.). Bereits am Freitag (3.3.) entwendete der bereits als Dieb bekannte Mann, Waren im Wert von mehr als 100 Euro an gleicher Stelle und entkam zunächst. Am Montag tauchte er nun wieder im Geschäft auf und verhielt sich erneut verdächtig. Als er den Laden verließ, sprachen ihn eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter an. Eine Kontrolle verweigerte der 27-jährige Bad Nauheimer. Das Eintreffen der alarmierten Polizei wollte er offenbar nicht mehr abwarten. Es kam zu einem Handgemenge zwischen Dieb und den Angestellten des Ladens, die verhindern wollten, dass er stiften geht. an dieser Stelle verlor der Dieb gestohlene Tabakwaren. Der 27-Jährige schlug nach seiner Entdeckerin und drohte damit wiederzukommen, um die Mitarbeiter "abzustechen". So gelang ihm schließlich doch noch die Flucht. Kurz darauf konnten Polizisten ihn, dank einer guten Personenbeschreibung, festnehmen. In seinen Jackentaschen fand man weiteres Diebesgut. Der 27-Jährige ist hinlänglich polizeibekannt. Aufgrund der Gewaltanwendung beim Diebstahl, musste er die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Am Dienstag (7.3.) erfolgte eine Vorführung vor den Richter, der Untersuchungshaft anordnete. Den Bad Nauheimer lieferte die Polizei daraufhin in die Justizvollzugsanstalt ein.

Für ihre Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl sucht die Polizei dringend Zeugen, die den Vorfall im Markt und das Handgemenge vor dem Supermarkt mitbekommen haben. Die Ermittler nehmen unter Tel.: 06031/601-0 Hinweise entgegen. +

Beide Nummernschilder gestohlen

Friedberg: Die Nummernschilder eines grauen Opel Astra entwendeten Diebe in der Dieselstraße. Seit Donnerstag (23.2.) parkte der PKW auf dem dortigen Parkplatz. Den Verlust der beiden amtlichen Kennzeichen FB - RO 67 bemerkte man am Montag (6.3.) gegen 12 Uhr. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Geparkte C-Klasse gestreift und abgehauen Friedberg: Auf etwa 3000 Euro beläuft sich der Schaden an einer Mercedes C-Klasse nach einer Unfallflucht in der Straßheimer Straße. Während der graue PKW am Dienstag (7.3.) zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr in einer Parklücke stand beschädigte ihn offenbar ein anderes Fahrzeug beim Rangieren an der Fahrzeugfront. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

