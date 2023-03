Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: In Kindergärten eingestiegen in Friedberg, Bad Nauheim und Ortenberg + Notebook aus Fahrzeug gestohlen in Rosbach

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 07.03.2023 In Kindergärten eingestiegen Wetteraukreis: In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es erneut zu Einbrüchen in Kindergärten im Kreisgebiet. In der Usastraße in Friedberg richteten die Täter einen Schaden von ca. 1000 Euro an, als sie auf gewaltsamte Weise in das Gebäude eindringen wollten. Sie brachen ein Fenster der Kindertagesstätte. Zuvor war der Versuch, die Eingangstür aufzuhebeln, gescheitert. Beute machten die Einbrecher nicht. Zwischen Montagnachmittag (6.3.) und Dienstagmorgen (7.3.) versuchten Diebe ihr Glück in einem Kindergarten "In der Au" in Bad Nauheim. Auf der Rückseite des Gebäudes kletterten sie durch ein Badezimmerfenster, dessen Scheibe sie einschlugen, in die Einrichtung. Ihre Suche nach Diebesgut verlief auch hier ergebnislos. Auch in Ortenberg kamen die Einbrecher zwischen dem frühen Montagabend (06.03.) und Dienstagfrüh (7.3.). In der Kasinostraße hebelten sie ein Fenster der Kita auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen der Vorfälle. Die Ermittler fragen: Gibt es Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag Personen und Fahrzeuge im Bereich der Kindertagesstätten bemerkt haben? Wem sind, bereits in den Tagen vor den Straftaten, im Umfeld der genannten Räumlichkeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? + Notebook aus Fahrzeug gestohlen Rosbach: Einen grauen Mazda öffneten Diebe in der Nacht von Montag (6.3.) auf Dienstag (7.3.) im Taunusblick in Nieder-Rosbach. Während das Fahrzeug vor dem Haus parkte, durchsuchten die Langfinger den PKW. Aus dem Kofferraum entwendeten sie ein Notebook der Marke Lenovo im Wert von mehreren hundert Euro. Wie die Täter das Fahrzeug öffneten bleibt unklar. Es konnten keine Spuren einer gewaltsamen Öffnung festgestellt werden. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben kann. Corina Weisbrod

