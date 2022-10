Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Wohnungsbrand in Brake

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 12. Oktober 2022, 17:20 Uhr, ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Rosenburgring in Brake gemeldet. Beim Mitteiler handelte es sich um einen 44-jährigen Nachbarn, der von der Mieterin der betroffenen Wohnung auf den Brand aufmerksam gemacht wurde und noch Löschversuche unternahm.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Golzwarden und Hafenstraße rückten mit 30 Kameraden aus. Vor dem Mehrfamilienhaus trafen sie auf die 31-jährige Wohnungsinhaberin, ihre beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren und den 44-jährigen Nachbarn. Alle wurden von Rettungskräften versorgt.

Von außen war erkennbar, dass aus einem geöffneten Fenster im zweiten Obergeschoss Rauch drang. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten den Brand schnell löschen. Anschließend begannen die Ermittlungen zur Brandursache. Es wird davon ausgegangen, dass Gegenstände auf einem eingeschalteten Toaster Feuer gefangen hatten.

Bei der 31-jährigen Bewohnerin bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ihr 44-jähriger Nachbar lehnte eine weitergehende medizinische Versorgung ab. Die beiden Kinder blieben unverletzt.

In der Wohnung entstanden Schäden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar und wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Die Frau und ihre Kinder kommen zunächst bei Angehörigen unter.

Der Einsatz am Brandort war gegen 18:20 Uhr beendet.

