Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck In den frühen Montagmorgenstunden (20.03.2023) kam es in der Lübecker Innenstadt am Markt zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft. Der Täter wurde dabei beobachtet und durch die herangeeilten Polizisten noch im Kaufhaus festgenommen. ...

