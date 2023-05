Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub an Bushaltestelle - 37-Jähriger versucht 26-Jährigem das Handy zu entreißen und schlägt ihm in das Gesicht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte stellten am Dienstagmittag (30.05.2023) in der Innenstadt einen 37-jährigen Mann, der zuvor an einer Bushaltestelle versucht hat, das Handy eines 26-Jährigen zu rauben. Der Hagener alarmierte die Polizei, gegen 11.35 Uhr, zu einer Bushaltestelle in der Wehringhauser Straße. Er sagte den Beamten, dass er zuvor an der Bushaltestelle gesessen hat und sein Mobiltelefon in der Hand hielt. Neben ihm saß der spätere Täter und fragte ihn nach einer Zigarette. Während der 26-Jährige seine Zigarettenschachtel hervorholen wollte, griff der Täter nach dem Handy des Mannes und versuchte es an sich zu nehmen. Weil der 26-Jährige aber fest zu griff, gelang dies nicht. Gegen einen Schlag in das Gesicht setzte sich der 26-Jährige mit einem Tritt zur Wehr und flüchtete anschließend vor dem Angreifer. Dieser stieg daraufhin in einen Bus ein und wurde aufgrund einer umfangreichen Personenbeschreibung bei einer eingeleiteten Fahndung an der Bushaltestelle "Schwenke" durch Polizeibeamte gestellt. Die Kripo übernahm die Ermittlungen we-gen des versuchten Raubes noch am Tatort. (sen)

