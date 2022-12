POL-BO: Radarkontrollen für die 50. Kalenderwoche 2022

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 8. Dezember, gegen 16.40 Uhr in Bochum-Grumme wurde ein Radfahrer (46, aus Bochum) leicht verletzt. Ein 24-jähriger Marler befuhr mit seinem Auto die Herner Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 80 bemerkte er auf der gegenüberliegenden Seite einen freien Parkplatz, wendete und kollidierte mit ...

