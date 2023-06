Polizei Hagen

POL-HA: 73-jährige Hagenerin bei Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochmorgen (31.05.2023) in Boele eine 73-jährige Frau leicht verletzt. Gegen 08.30 Uhr fuhr ein 57-jähriger Hagener mit sei-nem roten Nissan von der Hagener Straße aus kommend über die Buschstraße. An der Kreuzung zur Helfer Straße wollte der Mann nach links abbiegen. Dabei über-sah er aus bislang ungeklärter Ursache den von rechts kommenden schwarzen Hyundai einer 74-jährigen Hagenerin. Bei der anschließenden Kollision der beiden Autos verletzte sich die 73-jährige Beifahrerin in dem Hyundai leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sach-schaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

