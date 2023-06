Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein mit 72 km/h auf der Feithstraße

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Mittwoch, 31.05.2023, führten mehrere Polizisten gegen 20:50 Uhr auf der Feithstraße Geschwindigkeitskontrollen per Lasermessung durch. Zu dieser Zeit fuhr ein hochmotorisierter Audi die Straße entlang. Das Messgerät zeigte eine Geschwindigkeit von 72 km/h an. Die Beamten stoppten den 20-jährigen Fahrer. Dieser gab nach kurzer Zeit zu, dass er keinen Führerschein besäße. Den Wagen habe ein Familienmitglied gemietet und ihm überlassen. Die Polizisten legten jeweils eine Anzeige gegen den 20-Jährigen und gegen die Person, die ihm das Kraftfahrzeug überließ, vor. (hir)

