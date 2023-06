Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sattelzug beschädigt beim Wenden einen Pkw und verlässt anschließend den Unfallort

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen, Gandersheimer Straß 12 A, 20.06.2023, 16:30 Uhr Zum angegebenen Zeitpunkt hat ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges einen Pkw VW Passat eines 62-jährigen Bad Gandersheimers beschädigt. Der Unfallverursacher hat hierbei mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger am Unfallort gewendet. Hierbei ist der Unfallfahrer mit dem Sattelzug gegen den VW Passat gefahren, welcher angrenzend an die B 64 auf einem Hof geparkt war. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt im Anschluss unvermittelt, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten ,fort. Der Schaden am Pkw VW Passat beträgt ca. 3.000 Euro. Gegen den unbekannten Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine rote Sattelzugmaschine und einen dazugehörigen roten Auflieger mit ausländischen Kennzeichen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 (bas)

