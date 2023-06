POL-NOM: Unfallflucht in Einbeck/Kreiensen Zeugenaufruf

Einbeck (ots) - (ho) Einbeck, REWE Parkplatz, Hubeweg Ein noch unbekannter Fahrzeugführer fährt gegen den geparkten Pkw des Geschädigten und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw entsteht ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Tatzeitraum ist am 20.06.2023, zwischen 07:30 Uhr bis 18:15 Uhr. Wer Hinweise zu dem Verursacher machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Einbeck zu melden (Tel: 05561/31310). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

