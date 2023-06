Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht mit einem Hinweis auf einen roten Honda

Einbeck (ots)

(ho) Einbeck, Altendorfer Tor, Marktkaufparkplatz Am 19.06.2023, zwischen 16:40 Uhr bis 16:55 Uhr kam es auf dem Marktkaufparkplatz in Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie noch einen roten Honda neben sich fest, der mit einer älteren Dame besetzt war. Die Geschädigte stieg in ihr Fahrzeug ein und fuhr weg. Erst zu Hause bemerkte sie die Beschädigung an ihrer Fahrertür mit roten Lackanhaftung. Vermutlich ist der rote Honda beim Einparken gegen den geparkten Pkw der Geschädigten gefahren und obwohl die ältere Dame Blickkontakt zur Geschädigten hatte, machte sie nicht auf den Unfall aufmerksam. An dem Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug der Verursacherin machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Einbeck zu melden (Tel: 05561/31310).

