POL-NOM: Öffentlichkeitsfahndung

Northeim (ots)

Northeim, Harztor, Samstag/Sonntag, 13. & 14.05.2023, 00.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Männlicher Täter mit Phantombild gesucht.

Am 14.05.23, in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:00 Uhr, kam es im Stadtgebiet Northeim, in der Straße "In der Fluth" auf Höhe der Hausnr. 20, zu einem Übergriff auf ein 31-jähriges, weibliches Opfer, welches sich zu Fuß vom Bahnhof Northeim in Richtung Harztor auf dem Heimweg befand.

Der bislang unbekannte männliche Täter schloss aus Richtung Innenstadt auf die junge Frau auf und verfolgte sie zunächst, ehe er sich ihr in den Weg stellte, an ihr zerrte und sie körperlich angriff. Ein Gespräch fand nicht statt. Durch Gegenwehr und ein vorbeifahrendes Auto ließ der Täter letztlich von ihr ab und flüchtete vermutlich in Richtung Harztor.

Durch den körperlichen Angriff erlitt das Opfer leichte Verletzungen.

Am 13.05.2023 fand in Northeim die sogenannte Musiknacht statt. Möglicherweise hat sich der gesuchte Täter vor der Tat bei der Veranstaltung aufgehalten.

Täterbeschreibung:

- Ca. 175cm groß,

- schlanke Figur,

- kurzer Bart,

- blaue Mütze,

- Trainingsjacke der Marke Adidas,

- Jogginghose.

Wer kann Hinweise zu dem unbekannten und hier abgebildeten Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

