Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unter Alkohol und ohne Lappen

Am Freitag verursachte wohl ein alkoholisierter 59-Jähriger ohne Führerschein durch einen Rotlichtverstoß in Heidenheim einen Unfall.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr fuhr der 59-Jährige im Stadtteil Schnaitheim auf der Würzburger Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Straße "Am Rathaus" wartete eine 28-jährige Fahrerin eines Mitsubishi. Bei "Grün" bog sie ihrerseits nach links ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 59-Jährige ihr dabei entgegen und fuhr, trotz Rotlicht, mit seinem Skoda in die Kreuzung ein. Zwischen den Autos kam es zum Zusammenstoß. Durch den Unfall erlitten beide Beteiligten leichte Verletzungen. Der 59-Jährige wurde noch vor Ort durch einen Notarzt und Rettungskräfte ärztlich versorgt. Ein Rettungswagen brachte die 28-Jährige in eine umliegende Klinik. Die Autos wiesen nach der Kollision starke Beschädigungen auf und waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg die Autos. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen zu dem Unfall auf und klärt den genauen Hergang. Sie schätzt den Schaden auf jeweils 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme nahm sie zudem Alkoholgeruch bei dem 59-Jährigen wahr. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Deshalb nahm ein Arzt ihm im Krankenhaus Blut ab. Die Polizei stellte darüber hinaus fest, dass der 59-Jährige keinen gültigen Führerschein hat. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall noch, was genau zu dem Unfall führte. Möglich ist, dass der Fahrer des Skoda nicht auf die Ampel achtete. Die Polizei appelliert an jeden Verkehrsteilnehmer stets mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich nicht ablenken zu lassen. Wer darüber hinaus unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschende Mittel fährt, riskiert dabei nicht nur seine eigene Haut, sondern stellt eine Gefahr für alle anderen auf der Straße dar. Handeln Sie stets verantwortungsbewusst! Damit alle sicher ankommen.

++++0879326(TH)

Julia Schmidt, Tel.: 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell