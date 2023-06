Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Einbeck (ots)

Kreiensen (rod)

Am Montag, den 12.06.2023, kam es im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 20.30 Uhr zu einem Diebstahl eines schwarzen Damenfahrrades der Marke Zündapp. Die Geschädigte hatte das Rad mit einem Schloss gesichert am Bahnhof in Kreiensen abgestellt. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kreiensen oder in Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell