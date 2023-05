POL-KA: (KA) Waghäusel-Kirrlach - Nach Giftköderfund Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Bei einem Brand am frühen Mittwochmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dürerstraße in Karlsruhe-Neureut wurde der Bewohner der betroffenen Wohnung schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte eine unbeaufsichtigte Kerze ursächlich für den gegen 02:10 Uhr bei der Polizei gemeldeten Brand gewesen sein. Der ...

