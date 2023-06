PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Korrektur zu Pressemeldung vom 25.06.2023

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pa)In der gestrigen Meldung über einen Raubüberfall zum Nachteil eines Seniorenehepaares ist ein Fehler enthalten.

Die Tat ereignete sich nicht - wie vermeldet - in der Stettiner Straße in Oberursel Stierstadt, sondern in der Stettiner Straße in Steinbach.

Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

Nachfolgend die korrigierte Meldung:

Räuberische Erpressung und Freiheitsberaubung in Steinbach

Steinbach,Stettiner Straße

Freitag, 23.06.2023, 20:50 Uhr

Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, kam es in der Stettiner Straße in Steinbach zu einer räuberischen Erpressung mit anschließender Freiheitsberaubung. Ein unbekannter Täter klingelte am Einfamilienhaus eines 83-jährigen Ehepaares und verschaffte sich durch Vorhalten einer schwarzen Pistole Zutritt zum Anwesen. Der Geschädigte versuchte noch nach Hilfe zu rufen, dies wurde jedoch durch den Täter unterbunden, indem er den Mund des Geschädigten zuhielt. Im Haus forderte der Täter Geld von den Geschädigten und sperrte diese im Anschluss im Keller ein. Die beiden Geschädigten konnten sich nach etwa 45 Minuten selbstständig befreien und kontaktierten dann die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 170 cm groß - ca. 35-40 Jahre - dunkle, kurze, glatte Haare - sprach akzentfreies deutsch

Bekleidung des Täters:

- trug ein schwarzes Tuch über Mund und Nase - schwarzer, enganliegender Pullover - dunkle Hose mit gelben Plastikstreifen (wurde vom Täter in Höhe der Waden um die Hose gebunden) - dünne, enganliegende, schwarze Handschuhe

Zeugen der Tat melden sich bitte unter 06171 / 6240 - 0 auf hiesiger Polizeistation oder bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0.

