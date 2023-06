FW-EN: Fahrbahn durch Baum blockiert

Breckerfeld (ots) - Datum: 30.05.2023/ Uhrzeit: 16:16 Uhr/ Dauer: ca. 15 Minuten/ Einsatzstelle: Bushaltestelle Hauptstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Dienstagnachmittag wurde der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Breckerfeld ein Kleinbrand an der Bushaltestelle in Zurstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es aus einem Papierkorb qualmte. Mit zwei kleinen Wasserflaschen konnte dieser Brand schnell gelöscht werden. Der Einsatz endete ...

mehr