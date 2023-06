Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall auf L699

Datum: 01.06.2023/ Uhrzeit: 15:20 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: L699/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Verkehrsunfall wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Donnerstagnachmittag gemeldet. Auf der L699 im Bereich des Bibelcenters in Fahrtrichtung Ennepetal war ein 28-jähriger Ennepetaler mit seinem PKW Mercedes von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen einen Zaun, drehte sich um die Längsachse und kam auf dem Dach zu liegen. Passanten, sowie ein zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrender Arzt übernahmen sofort die Erstversorgung des Patienten, der den PKW vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen konnte. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erste-Hilfe-Maßnahmen. Zeitgleich wurde der Brandschutz an dem PKW sichergestellt. Für die Dauer des Einsatzes und die anschließende Unfallaufnahme durch die Polizei war die L699 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

