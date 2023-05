Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall mit Motorrad

Breckerfeld (ots)

Datum: 27.05.2023/ Uhrzeit: 13:32 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: L699 / Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungsdienst/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Verkehrsunfall wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Samstagmittag gemeldet. Auf der L699 im Bereich der Zufahrt zur Ennepetalsperre in Fahrtrichtung Breckerfeld war ein Motorradfahrer nach einem Alleinunfall gestürzt. Hierbei zog sich der 24-jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Reanimationsmaßnahmen durch. Zeitgleich wurde der Brandschutz an dem Motorrad sichergestellt und der Landeplatz für den ebenfalls alarmierten Rettungshubschrauber Christoph Dortmund gesichert. Für die Dauer des Einsatzes und die anschließende Unfallaufnahme durch die Polizei war die L699 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. _ Verweisende Pressmitteilung der Polizei: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/5519429

