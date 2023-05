Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: PKW-Brand Brantener Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 13.05.2023/ Uhrzeit: 09:50 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: Brantener Staße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Ordnungsamt/ Polizei/ Bericht (hb): Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem PKW-Brand auf der Brantener Straße alarmiert. Bei Eintreffen stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld löschten den PKW unter Atemschutz und sperrten die Fahrbahn in beide Richtungen. Bei dem Brand verteilten sich Öl und Kraftstoff auf der Fahrbahn und der angrenzenden Weide, die zu einem Wasserschutzgebiet gehört. Aufgrund dessen wurde die Untere Wasserbehörde zur Einsatzstelle angefordert, die den Schaden begutachtete und weitere Maßnahmen im Nachgang zu dem Einsatz anordnete. Das verunreinigte Erdreich muss abgetragen werden. Bis zur Beendigung der Maßnahme bleibt die Brantener Straße in diesem Bereich einseitig gesperrt. Der Einsatz für die Feuerwehr endete nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 2 Stunden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

