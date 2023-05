Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Person hinter verschlossener Tür

Breckerfeld (ots)

Datum: 21.05.2023/ Uhrzeit: 11:14 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Hauptstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): Am Sonntagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu einem Einsatz alarmiert. Eine Person befand sich in ihrer Wohnung und benötigte Unterstützung. Sie konnte jedoch nicht aufstehen und die Tür selbst öffnen. Die Kameraden der Feuerwehr entfernten den Zylinder des Schlosses und ermöglichten so den Zugang zu der Wohnung. Die Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Bei dem Transport aus dem ersten Obergeschoss mit einem Tragetuch in den Rettungswagen unterstütze die Freiwillige Feuerwehr. Die alarmierte Drehleiter kam nicht zum Einsatz und konnte wieder einrücken. Für die Dauer des Einsatzes musste ein Teil der Straße gesperrt werden. Der Einsatz endete nach ca. einer Stunde mit Rückkehr ins Gerätehaus.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell