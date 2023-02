Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Alleinunfall mit hohem Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmorgen (7.25 Uhr) fuhr eine 36-jährige Autofahrerin, aus bislang ungeklärter Ursache, auf dem Recklinghäuser Damm in einer leichten Linkskurve in die Leitplanke. Sie war in Richtung Innenstadt unterwegs. Die Frau aus Haltern am See erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei etwa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Recklinghäuser Damm zeitweilig gesperrt.

