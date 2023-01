Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autofahrer touchiert Fahrzeuge und flüchtet - Anzeige, Blutprobe

Mönchengladbach (ots)

Ein Autofahrer hat am Samstag, 14. Januar, einen Verkehrsunfall an der Straße Moosheide verursacht. Anschließend flüchtete er mit dem Fahrzeug. Nach Zeugenhinweise trafen Polizisten den Verdächtigen später an seiner Wohnanschrift an.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 18 Uhr einen Verkehrsunfall. Demnach habe ein Autofahrer an der Straße Moosheide mehrere Autos beschädigt und sei anschließend weitergefahren. Unter anderem habe der Mann einen weißen Tesla touchiert. Der Mann sei Schlangenlinien gefahren. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen einen 59-jährigen Mann.

Die Polizei traf den Verdächtigen an seiner Anschrift an. Die Beamten stellten an der rechten Seite seines Autos frische Kratz- und Lackabriebsspuren fest. Weil der 59-Jährige auf die Polizisten außerdem einen alkoholisierten Eindruck machte und ein freiwilliger Alkoholtest positiv ausfiel, brachten sie ihn für eine Blutprobe zur Wache. Dort entnahm ein Arzt die Probe und die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.

Am Unfallort stellten die Beamten später fest, dass der weiße Tesla nicht mehr dort stand.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. Das gilt insbesondere für Autofahrerinnen und Autofahrer, die in dem genannten Zeitraum Beschädigungen an dort geparkten Fahrzeugen festgestellt haben. (jl)

