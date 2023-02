POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannte bedrohen Mann bei Autokauf

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am Montag um 14.15 Uhr wurden zwei beteiligte Dorstener leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 17.000 Euro. Ein 59-jähriger Bottroper fuhr mit seinem Auto auf der Kirchhellener Allee in Richtung Kirchhellen. Zeitgleich bog ...

mehr