Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Dorsten/Bottrop: Polizeiliche Bilanz der Rosenmontagsumzüge

Recklinghausen (ots)

Nach zwei Jahren Pause konnten auch bei uns die traditionellen Rosenmontagsumzüge wieder stattfinden. Aus polizeilicher Sicht fällt die erste Bilanz weitgehend positiv aus: Bei den Umzügen haben die allermeisten Menschen friedlich zusammen gefeiert.

In Bottrop waren etwa 40.000 Zuschauer beim Rosenmontagumzug. Der Umzug selbst verlief ohne Zwischenfälle. Die Kollegen mussten nicht einmal einen Platzverweis erteilen.

In Recklinghausen standen etwa 80.000 Menschen an der Umzugsstrecke am Wall. Die Polizei musste nur vereinzelt einschreiten: Zwei junge Männer kamen ins Gewahrsam. Ein 23-jähriger Mann aus Marl randalierte am Grafenwall. Außerdem wurde ein 22-jähriger Mann aus Recklinghausen nach einer Körperverletzung und einer sexuellen Belästigung - zur Verhinderung weiterer Straftaten - ins Polizeigewahrsam gebracht. Darüber hinaus wurde ein 24-jähriger Mann aus Marl festgenommen. Er hatte einen Haftbefehl offen. Bis zum späten Nachmittag wurden sechs Anzeigen wegen Körperverletzungen geschrieben und vier Platzverweise ausgesprochen.

In Dorsten waren etwa 6.500 Zuschauer zum Rosenmontagsumzug gekommen. Es wurde friedlich gefeiert - es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.

