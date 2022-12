Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schläge ins Gesicht

Zeulenroda (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag kam es in der Zeulenrodaer Innenstadt zu einer Körperverletzung. Ein 45-jähriger Mann beleidigte und bedrohte seine 41-jährige Ex-Lebensabschnittsgefährtin zunächst per Messengerdienst. Gegen 23:30 Uhr tauchte der, mit 2,5 Promille überdurchschnittlich alkoholisierte, Mann vor dem Wohnhaus seiner Ex-Partnerin auf, um hier weitere Diskussionen anzufangen. Die Ebenfalls alkoholisierte Geschädigte bat ihren 33-jährigen Nachbarn um Hilfe. In der Folge kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 45-jährige Störenfried erlitt dabei multiple Verletzungen im Gesicht. Die PI Greiz ermittelt wegen Bedrohung und Körperverletzung.

