Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw rammt Skoda - Beifahrerin verletzt

Zeulenroda (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr kam es auf der L2349 in der Ortslage Kleinwolschendorf (Zeulenroda-Triebes) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein Lkw Ford Transit war aus Richtung Pahren kommend in Richtung Zeulenroda unterwegs. Auf verschneiter Fahrbahn kam der 28-jährige Ford-Fahrer in einer leichten Rechtskurve von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem im Gegenverkehr befindlichen Skoda Octavia. Die 44-jährige Skoda-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Ihre 18-jährige Beifahrerin wurde verletzt und musst durch einen Rettungswagen uns Klinikum verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn konnte durch den Einsatz der Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr Kleinwolschendorf schnell beräumt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell