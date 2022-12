Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Firma

Greiz (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurde in das Büro einer Metallbaufirma in der Mohlsdorfer Fabrikstraße eingebrochen. Unbekannte Täter durchtrennten das Metallgitter vor dem Bürofenster und schlugen die Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Dann wurde das Büro durchwühlt. Aus dem Büro wurde eine Geldbörse mit ca. 20 Euro Bargeld entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die PI Greiz sucht Zeugen: 03661 6210

