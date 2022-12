LPI-G: Kia prallt gegen Schneepflug

Zeulenroda (ots) - Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr kam es auf der L2349 in der Ortslage Kleinwolschendorf (Zeulenroda-Triebes) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein Lkw Ford Transit war aus Richtung Pahren kommend in Richtung Zeulenroda unterwegs. Auf verschneiter Fahrbahn kam der 28-jährige Ford-Fahrer in einer leichten Rechtskurve von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem im Gegenverkehr ...

mehr