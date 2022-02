Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Portemonnaie nach Einkauf weg

Isselburg (ots)

Im Verbrauchermarkt hatte der Kunde seinen Einkauf an der Kasse noch bezahlt - zuhause angekommen fehlte seine Geldbörse. Dem Mann fiel im Nachhinein auf, dass sich zwischen Kasse und Parkplatz ein Pärchen sehr nahe bei ihm befunden hatte. Es ist daher nicht auszuschließen, dass er Taschendieben zum Opfer fiel. Abgespielt hat sich das Geschehen am Dienstag gegen 19.00 Uhr in einem Geschäft an der Straße Linders Feld in Isselburg-Anholt. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

