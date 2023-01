POL-WHV: Hundehalter schlägt Opfer ins Gesicht

Wilhelmshaven (ots) - Am 12.01.2023 ereignete sich gegen 06:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Gökerstraße in Wilhelmshaven. Der 19-jährige Wilhelmshavener stellte seinen PKW vor einer Bäckerei ordnungsgemäß ab. Als er zurückkehrte, stellte er an der rechten Seite seines Opel erhebliche Beschädigungen fest, die offenbar während eines Parkvorhabens verursacht wurden. Der Verursacher entfernte sich, ohne die ...

