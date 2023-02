POL-RE: Dorsten: Zwei Dorstener bei Unfall im Kreuzungsbereich leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Sonntagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, wollte ein 34-Jähriger Autofahrer aus Herten von der Storcksmährstraße aus nach links in eine Garageneinfahrt abbiegen. Zunächst musste er warten und fuhr dann an. Gleichzeitig wollte eine 41-jährige Autofahrerin aus Raesfeld links an dem Auto vorbeifahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Außerdem ...

