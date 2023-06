FW-EN: Brennender Holz-LKW

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 31.05.2023/ Uhrzeit: 18:54 Uhr/ Dauer: ca. 3 Stunde 6 Minuten/ Einsatzstelle: L 699/ Dickenberg Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (lb): Am Mittwochabend, wurde der Feuerwehr Breckerfeld, um 18:54 Uhr, ein Flächenbrand auf der L 699 in Höhe Dickenberg gemeldet. Bei Eintreffen wurde festgestellt, dass es sich um einen brennenden Holz-LKW handelte. Das Führerhaus stand in Vollbrand und die angrenzende Vegetation brannte bereits ebenfalls. Ein Trupp unter Atemschutz leitete sofort erste Löschmaßnahmen ein. Im Lauf des Einsatzes platzte der Kraftstofftank des LKWs. Dies führte dazu, dass Dieselkraftstoff austrat. Außerdem liefen Öl und Hydrauliköl aus dem Fahrzeug. Hierdurch kam es zu Bodenverunreinigungen. Zur Beseitigung wurde eine Fachfirma zur Einsatzstelle bestellt. Während der weiteren Löschmaßnahmen wurden mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Als abschließende Maßnahme wurde ein Schaumteppich gelegt. Für die Dauer des Einsatzes wurde die L 699, durch die Polizei, komplett gesperrt. Nach erfolgreicher Durchführung der Löschmaßnahmen, konnte die Einsatzstelle an die Polizei, für weitere Maßnahmen, übergeben werden. Der Einsatz endete, mit der Ankunft in den Gerätehäusern, gegen 22:00 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

