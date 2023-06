PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher hebeln Terrassentür auf +++ Einbruch bei Pizzadienst +++ Teilediebe brechen Autos auf +++ Akku-Werkzeuge aus Transport gestohlen +++ Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher hebeln Terrassentür auf,

Oberursel, Stierstadt, Römerstraße, 20.06.2023, 19.00 Uhr bis 22.06.2023, 19.55 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen wurde in Oberursel Stierstadt ein Wohnhaus zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Dienstag- und Donnerstagabend versuchten Unbekannte, die Haustür des in der Römerstraße gelegenen Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Nachdem die Täter damit keinen Erfolg hatten, begaben sie sich auf die rückwärtig gelegene Terrasse des Hauses, um die dortige Terrassentür aufzuhebeln, was ihnen auch gelang. Die Einbrecher durchsuchten daraufhin die Wohnräume nach Wertgegenständen und verließen den Tatort anschließend unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruch bei Pizzadienst,

Bad Homburg v. d. Höhe, Dietigheimer Straße, 23.06.2023, gg. 00.20 Uhr

(pa)In der Nacht auf Freitag ist ein Einbrecherduo in Bad Homburg in die Räumlichkeiten eines Pizzalieferdienstes eingedrungen. Die Tat ereignete sich gegen 00.20 Uhr in der Dietigheimer Straße. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten des Pizzadienstes, woraufhin die installierte Alarmanlage anschlug. Unbeirrt davon entwendete das Duo mehrere Hundert Euro Bargeld. Den Männern gelang es, noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung zu flüchten. Ersten Erkenntnissen nach waren beide Täter etwa 170cm bis 180cm groß. Einer der Männer hatte ein Tattoo an der linken Wade und trug ein weißes T-Shirt, blaue Shorts und Badeschlappen. Sein Komplize war mit einer schwarzen kurzen Hose, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Baseballkappe bekleidet. Das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 Hinweise entgegen.

3. Teilediebe brechen Autos auf,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gartenfeldstraße / Heuchelheimer Straße, 21.06.2023, 19.00 Uhr bis 22.06.2023, 07.30 Uhr

(pa)In der Nacht auf Donnerstag waren in Bad Homburg Diebe am Werk, die es auf Pkw-Bauteile abgesehen hatten. Der Fahrer eines BMW der 5er-Reihe musste am Donnerstagmorgen feststellen, dass eine Seitenscheibe seines in der Gartenfeldstraße geparkten Wagens über Nacht eingeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeug hatten die Täter sowohl die Tachoinstrumententafel als auch das komplette Lenkrad entwendet. Unweit von der Örtlichkeit kam es zu einem weiteren Fall. So geriet in der Heuchelheimer Straße ein Audi A3 ins Visier der Täter. Auch hier schlugen sie zunächst eine Scheibe ein, um den Pkw zu öffnen. Anschließend entwendeten sie das festverbaute Navigationssystem. Der Gesamtschaden der beiden Taten summiert sich auf über 10.000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

4. Akku-Werkzeuge aus Transporter gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Am Weisenring, 21.06.2023, 16.20 Uhr bis 16.30 Uhr

(pa)Am Mittwochnachmittag wurden in Bad Homburg Ober-Eschbach mehrere hochwertige Werkzeuge aus dem Fahrzeug eines Handwerksbetriebes entwendet. Der VW Crafter stand während Ladetätigkeiten an einer Baustelle ab etwa 16.20 Uhr für rund zehn Minuten unverschlossen in der Straße "Am Weisenring". Dies nutze jemand aus, um den Laderaum des Fahrzeugs zu öffnen und daraus mehrere Akku-Werkzeuge des Herstellers "Makita" zu entwenden. Der Wert des gestohlenen Werkzeugs beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Mittwoch: Bad Homburg v. d. Höhe, Höllsteinstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

