POL-HG: Einbrecher ertappt +++ Einbruch in Kita +++ Vandalismus auf Friedhofsgelände +++ Sachbeschädigung an Pkw +++ Waldbodenbrand bei Köppern

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher ertappt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Die Rappenwiesen, 19.06.2023, gg. 11.45 Uhr

(pa)In Bad Homburg war am Montagmittag ein Einbrecherduo in einem Mehrfamilienhaus zugange. Gegen 11.45 Uhr bemerkte der Bewohner der Dachgeschosswohnung des in der Straße "Die Rappenwiesen" gelegenen Wohnhauses ungewöhnliche Geräusche. Bei einem Blick durch den Türspion konnte er zwei Männer wahrnehmen, die sich an seiner Wohnungstür zu schaffen machten. Als der Wohnungsinhaber daraufhin auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Täter, die nicht genauer beschrieben werden konnten, aus dem Haus in unbekannte Richtung. Sie hinterließen an der Tür einen Schaden von etwa 300 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Kita,

Grävenwiesbach, Gartenstraße, 18.06.2023, 20.00 Uhr bis 19.06.2023, 07.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Montag wurde in Grävenwiesbach eine Kindertagesstätte von Einbrechern heimgesucht. Wie am Montagmorgen festgestellt werden musste, hatten sich Unbekannte über Nacht gewaltsam Zugang ins Innere der in der Gartenstraße gelegenen Kita verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter hatten ein Wertgelass sowie eine Kamera entwendet. Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 Hinweise entgegen.

3. Vandalismus auf Friedhofsgelände,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Rodheimer Straße, 16.06.2023, 12.00 Uhr bis 19.06.2023, 07.00 Uhr

(pa)Auf dem Friedhof in Friedrichsdorf Burgholzhausen haben Unbekannte im Laufe des Wochenendes einen Schaden von über 1.000 Euro angerichtet. Wie am Montagmorgen festgestellt und zur Anzeige gebracht wurde, hatten sich Unbekannte in der Zeit seit Freitagmittag auf das in der Rodheimer Straße befindliche Friedhofsgelände begeben und dort den Abfallbehälter für Blumenschmuck in Brand gesetzt. Neben dem Behälter selbst wurde auch der gepflasterte Untergrund beschädigt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Sachbeschädigung an Pkw,

Neu-Anspach, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, 17.06.2023, 12.00 Uhr bis 19.06.2023, 05.45 Uhr

(pa)Ein Sachschaden von rund 1.500 Euro wurde in den vergangenen Tagen in Neu-Anspach an einem geparkten Pkw verursacht. Der schwarze Toyota stand von Samstagmittag bis Montagmorgen am Fahrbahnrand der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, als jemand den Lack des Wagens im Bereich der Beifahrerseite über mehrere Meter zerkratzte. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0.

5. Waldbodenbrand bei Köppern,

Friedrichsdorf, Köppern, Waldgemarkung oberhalb L3041, 19.06.2023, gg. 18.50 Uhr

(pa)Am Montagabend kam es im Wald bei Friedrichsdorf Köppern zu einem kleineren Bodenbrand. Gegen 18.50 Uhr wurden Rauchschwaden aus dem Waldbereich nahe der Landesstraße 3041 gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass unmittelbar neben einem Waldweg der Boden auf etwa 25 Quadratmetern brannte. Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde eine weitere Ausbreitung verhindert. Zur Brandursache liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Hinweise werden unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

