POL-HG: Schockanrufer erbeuten Bargeld +++ Motorroller gestohlen +++ E-Scooter vor Schule entwendet +++ Radfahrerin angefahren - Polizei sucht Zeugen +++ Aktueller Blitzerreport

1. Schockanrufer erbeuten Bargeld,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Steingritz, 15.06.2023, 16.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg waren am Donnerstagnachmittag Telefonbetrüger mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" erfolgreich. Gegen 14.00 Uhr klingelte das Telefon einer Bürgerin. Die Dame wurde sodann durch die Anrufer in den Glauben versetzt, ein enges Familienmitglied hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befände sich deswegen in Untersuchungshaft und käme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution wieder auf freien Fuß. Die hochprofessionelle Vorgehensweise der Betrüger, die sich als Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften oder Gerichten ausgeben und die gezielt die Hilfsbereitschaft der geschockten Bürgerinnen und Bürger ausnutzen, führt regelmäßig dazu, dass die Angerufenen Bargeld oder Wertgegenstände an eine abholende Person übergeben; so auch in dem jüngsten Fall in Bad Homburg. Die Geschädigte übergab gegen 16.00 Uhr in der Straße "Am Steingritz" eine fünfstellige Summe an eine Abholerin. Erst im Nachhinein wurde der Frau bewusst, dass sie einem Betrug aufgesessen war. Sie beschrieb die Geldabholerin als circa 35 Jahre alt, etwa 160cm groß und kräftig. Sie sei bekleidet gewesen mit einem Strohhut, einer weißen Bluse und einer grauen Hose. Des Weiteren habe die Täterin einen Mundschutz getragen und eine schwarze Umhängetasche mitgeführt. Das Betrugskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Motorroller gestohlen,

Oberursel, Im Rosengärtchen, 14.06.2023, 18.00 Uhr bis 15.06.2023, 05.30 Uhr

(pa)In der Nacht auf Donnerstag kam es in Oberursel zum Diebstahl eines Motorrollers. Die Besitzerin des Kleinkraftrads hatte ihren Roller der Marke Peugeot in der Straße "Im Rosengärtchen" geparkt. Am Donnerstagmorgen musste sie feststellen, dass das Fahrzeug über Nacht gestohlen worden war. Der schwarze Roller trug zuletzt das Versicherungskennzeichen "305 WGD". Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

3. E-Scooter vor Schule entwendet,

Neu-Anspach, Anspach, Wiesenau, 15.06.2023, 11.15 Uhr bis 13.05 Uhr

(pa)In Neu-Anspach wurde am Donnerstagmittag ein Elektrotretroller von dem Parkplatz einer Schule gestohlen. Die Fahrerin des schwarzen E-Scooters der Marke "VMAX" - Modell "VX3" - hatte diesen vor der in der Straße "Wiesenau" befindlichen Schule abgestellt und mittels eines Zahlenschlosses gesichert. Zwischen 11.15 Uhr und 13.05 Uhr machten sich Unbekannte an dem Gefährt zu schaffen. Sie zerstörten das Schloss und entwendeten den rund 500 Euro teuren Roller, der zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen "777 SFY" trug. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen nimmt unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 Hinweise entgegen.

4. Radfahrerin angefahren - Polizei sucht Zeugen, Bad Homburg v. d. Höhe, Mittelstedter Weg / Leopoldsweg, 14.06.2023, gg. 13.20 Uhr

(pa)Am Mittwochmittag ereignete sich in Bad Homburg eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen sucht. Gegen 13.20 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad den Mittelstedter Weg aus Richtung Weidebornweg kommend. An der Kreuzung Leopoldsweg fuhr die Radlerin geradeaus. Nach Schilderung der Jugendlichen sei, als sie die Kreuzung fast überquert hatte, plötzlich ein Pkw mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit von rechts gekommen. Trotz einer Vollbremsung habe das Fahrzeug die Radlerin erfasst. Die 17-Jährige stürzte in der Folge von ihrem Rad und zog sich Verletzungen zu. Ihr Fahrrad wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Der Fahrer des Pkw sei nach dem Zusammenstoß zwar zunächst ausgestiegen, habe sich jedoch kurz darauf von der Unfallstelle entfernt und sei in Richtung Kolberger Weg davongefahren. Zeugenangaben zufolge habe es sich bei dem Pkw um einen silbernen Mercedes Kombi - möglicherweise eine E-Klasse - gehandelt. Der Fahrer wurde beschrieben als etwa 50 Jahre alt und circa 170cm groß mit Halbglatze und dunklem Haar. Er habe eine Brille mit schwarzem Rahmen getragen. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfallgeschehens sowie Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Autofahrers geben können, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Freitag: L 3025, Gemarkung Weilrod, Erbismühle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

