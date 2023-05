Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Sachbeschädigung durch Graffiti gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr ist es in der Straße Hofstiege in Bad Bentheim zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen. Bislang unbekannte Täter beschmierte die Fassade einer Moschee mittels Graffiti. An der Wand entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 -776600 zu melden.

