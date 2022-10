POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw ohne Versicherungsschutz, Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots) - Ein Radfahrer ist am Donnerstag, 27. Oktober 2022, gegen 15:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt worden. Der 28-jährige Delmenhorster befuhr mit einem Fahrrad den Radweg der Cramerstraße in Richtung Adelheide. In Höhe der Breslauer Straße fuhr er unvermittelt und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten auf die ...

mehr