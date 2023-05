POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Samstag gegen 19.06 Uhr kam es in der Königstraße in Meppen zu einem Brand in einem Gebäude. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet vermutlich eine kleine Menge Papier im Gebäude in Brand. Ein offenes Feuer hatte sich nicht entwickelt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt. Wie es zu dem Brand kam, wird ...

mehr