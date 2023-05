Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Balkon in Brand geraten

Lingen (ots)

Samstag, gegen 10.40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Overbergstraße in Lingen alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich ein Feuer an der Balkonverkleidung eines Gebäudes und schlug auf dessen Dachstuhl über. Verletzt wurde dabei niemand. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte übernahm ein Nachbarn, der das Feuer entdeckt hatte, die Löscharbeiten. Neben einem Rettungswagen waren auch fünf Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Lingen und Baccum mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell