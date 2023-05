Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - 4 - jähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Bentheim (ots)

Gestern kam es gegen 18.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Bad Bentheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Das radfahrende, 4-jährige Kind befuhr die Neustadtstraße in Richtung Bahnhofstraße. Der 70-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Rheiner Straße. Im Einmündungsbereich der Neustadtstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer, wobei das Kind schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde.

