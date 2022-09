POL-AC: Festnahme nach Raub an der Schanz

Eifel (ots) - Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat gestern (11.09.2022) zwischen 8 und 16 Uhr wieder Kontrollen durchgeführt: Unter anderem wurde die Geschwindigkeit von Motorrädern und Autos in Simmerath und in Monschau überprüft. In Monschau-Hargard fielen neun Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Vier Autofahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen, fünf Fahrer kommen mit einem Verwarngeld davon. Auf ...

